Дальнобойная артиллерия, появившаяся на вооружении украинской армии, достаточно эффективно бьет по Донецку. Собственно, эти обстрелы осуществляются именно ради того, чтобы продемонстрировать Западу, насколько хорошо ВСУ умеют обращаться с поставляемым оружием.

Военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью изданию “Украина.ру” отметил, что и российская артиллерия демонстрирует высокую эффективность. Так, она только за последние сутки уничтожила ангар с американскими гаубицами M777, применяемых для атак на столицу ДНР, а также позиции боевиков противника в Соледаре.

Российские ВС бьют максимально точно и накрывают именно те цели, которые намечают. Поэтому их высокая эффективность не так заметна. Киев же терроризирует население, нанося мощные удары с применением «Градов» и «Ураганов» по жилым кварталам. Это сложно назвать боевой эффективностью вообще.

Также эксперт отметил, что ВСУ гораздо реже точно попадает по позициям союзных сил на Донбассе, чем по гражданскому населению в мирных городах.