читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительство Великобритании покинуло уже 27 человек, причем все уходящие в отставку призывают Бориса Джонсона сделать то же самое. Таблоид Daily Mail отмечает, что в таких условиях у премьер-министра остается все меньше шансов сохранить свой пост.

Ему вторит и издание The Daily Telegraph, журналисты которого предполагают, что уже сегодня может состояться повторное заседание парламента по вотуму недоверия Джонсону. Кроме того, на среду намечено комитета 1922, состоящего из представителей Консервативной партии, на котором правила голосования по вотуму недоверия могут быть изменены.

Напомним, что скандал разгорелся из-за замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого поймали за приставаниями к двоим мужчинам. Он подал в отставку, но следом за этим всплыли неприятные для действующего премьер-министра подробности. Выяснилось, что он знал о расследовании в отношении Пинчера, начатом еще 3 года назад, но при этом продолжал назначать его на высокие посты. Несмотря на то, что Джонсон извинился публично, скандал уже вошел в горячую фазу, а политики-консерваторы заявили, что глава правительства утратил их доверие.

Вам может понравиться

Отступившие из Лисичанска боевики ВСУ воевали оружием 30–40-х годов прошлого века

Военнослужащие ВСУ, которые ушли из Лисичанска, показали французским журналистам канала France 2 оружие, которое использовали в обороне города. Среди него обнаружились настоящие раритеты выпуска 30–40-х годов прошлого столетия. Так, в

“Коммерсантъ”: Китай неожиданно стал продавать палладий

КНР, которая исторически не продавала металл палладий, вдруг нарастила его экспорт. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой да данные таможенных служб Китая. Уточняется, что за пять месяцев этого года

Около 1000 древних микробов обнаружены в ледниках Тибета

Экологи из Ланьчжоуского университета обнаружили в ледниках Тибета около 968 разных микробов, которые отличаются своим разнообразием. Некоторые из них даже оказались заразными для человека. Подробности о находке описаны в журнале
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |