Правительство Великобритании покинуло уже 27 человек, причем все уходящие в отставку призывают Бориса Джонсона сделать то же самое. Таблоид Daily Mail отмечает, что в таких условиях у премьер-министра остается все меньше шансов сохранить свой пост.

Ему вторит и издание The Daily Telegraph, журналисты которого предполагают, что уже сегодня может состояться повторное заседание парламента по вотуму недоверия Джонсону. Кроме того, на среду намечено комитета 1922, состоящего из представителей Консервативной партии, на котором правила голосования по вотуму недоверия могут быть изменены.

Напомним, что скандал разгорелся из-за замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого поймали за приставаниями к двоим мужчинам. Он подал в отставку, но следом за этим всплыли неприятные для действующего премьер-министра подробности. Выяснилось, что он знал о расследовании в отношении Пинчера, начатом еще 3 года назад, но при этом продолжал назначать его на высокие посты. Несмотря на то, что Джонсон извинился публично, скандал уже вошел в горячую фазу, а политики-консерваторы заявили, что глава правительства утратил их доверие.