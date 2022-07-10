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ВС Украины проводят операцию по «освобождению Херсона». Для этой цели они второй день подряд бьют ракетами американских реактивных систем залпового огня по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. В результате таких ударов уже пострадало одно из многоквартирных строений, а также городская больница.

Известно, что боевики ВСУ атакуют город с Николаевского направления. Там действительно имеется как минимум одна РСЗО HIMARS. В результате последнего удара несколько человек из числа мирных граждан получили ранения, сообщил портал Avia.Pro.

Напомним, что ранее украинские власти предложили гражданскому населению Херсона либо покинуть город, либо найти для себя безопасные укрытия, как как националистическая клика «освободителей» уже совсем рядом. Она действует по простому принципу – уничтожить как можно больше мирных граждан и разбомбить жилые кварталы. Удары сейчас наносятся не только с территории Николаевской, но и из Запорожской области. И хотя ПВО РФ перехватывает большую часть летящих на город ракет, ситуация становится опасной, отмечают эксперты портала.

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