Изучая летучих мышей и орешниковых сонь, которые живут на деревьях, ученые Кембриджского университета внезапно обнаружили дупло жаб. Так они открыли способность этих земноводных забираться на большую высоту.

Одно дупло, где проживала жаба, находилась на полутораметровой высоте. Вторая забралась еще выше – ее жилище было обнаружено в трех метрах над землей.

По словам ученых, случайно проведенное первое в мире исследование показало, что жаба – это не просто наземная амфибия, как считалось ранее. Всегда было известно, что в зимний период эти земноводные часто перебираются в леса, которые используют в качестве кормовой базы. Однако никогда ранее никто не обнаруживал жаб, которые жили бы в дупле на дереве. Специалисты отмечают, что это позволяет открыть неограниченные возможности для новых исследований.