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Выпуск пива в стране может снизиться на 20-30% в случае, если власти введут его обязательную маркировку. Об этом заявили в Союзе российских пивоваров. Соответствующее письмо глава объединения уже направил президенту Владимиру Путину – пишет РБК.

По мнению отраслевой ассоциации, требования, которые предъявляет механизм обязательной маркировки товаров, может “парализовать” отрасль. Однако власти с такой точкой зрения не согласны. В правительстве уже заявили, что маркировка товаров доказала свою эффективность в борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией – она оперативно изымается из оборота. При этом в Кабмине подчеркнули, что в последние три года доля контрафакта на пивном рынке растёт.

Обязательная маркировка действует в отношении многих товаров в России: лекарств, автомобильных шин, одежды, обуви и так далее. Маркировка позволяет контролирующим и надзорным органам отслеживать движение товара от производителя до конечного потребителя продукции.

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