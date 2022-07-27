Офицеров и солдат ВС США в статусе наемников, предупредили о недопустимости вступать в воздушный или морской бой с российскими военными, пишет портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что Пентагон отлично понимает негативные последствия таких столкновений.

Все дело в том, что на Украине сейчас довольно много американских военных, которые официально вышли в отставку, но на деле смогут в любое время вернуться на службу. Среди них есть танкисты и артиллеристы, моряки и пилоты, представители других родов войск. Всем им приходится сталкиваться в боях с ВС РФ, но подобные противостояния могут начаться пулей, а закончиться запуском ядерных ракет и Третьей мировой войной. Поэтому в Пентагоне предупреждают, что прямые столкновения с российскими военными недопустимы, как и попадание в плен.

Эксперты уверены, что американские военные действительно воюют на Украине в большом количестве, так как без них украинские боевики вряд ли могли бы быстро освоить те же РСЗО HIMARS или любые другие виды западного вооружения.