Рост числа заражений коронавирусной инфекцией, который сейчас наблюдается во многих странах, не обойдёт стороной и Россию. Сейчас уже фиксируется небольшой подъём заболеваемости ковидом, но пиковых значений она достигнет в августе. Такой прогноз в интервью газете “Известия” для внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Специалист связал вероятный всплеск заболеваемости с завершением летнего отдыха у россиян. Многие граждане вернутся с курортов и привезут с собой коронавирус. Впоследствии инфекция распространится и по регионам России, уточнил эксперт.

Он отметил, что первый пик ожидается в конце июля – начале августа, когда домой возвратится первая волна отдыхающих. В сентябре – октябре, когда с курортов приедут остальные, заболеваемость вновь пойдёт в рост, считает Сапронов.

В этой связи специалист отметил: пока есть время, гражданам целесообразно пройти вакцинацию или ревакцинацию от ковида.