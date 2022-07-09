Спутники зафиксировали присутствие передовых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» всего в 20 километрах от украинской границы. Благодаря развертыванию на этих позициях ЗРК осуществляют полный контроль над огромной частью воздушного пространства, сообщил портал Avia.Pro.

На фото со спутников можно разглядеть не менее 10 пусковых установок комплексов С-400. Некоторые из них оснащены только двумя, а некоторые – сразу четырьмя ракетами. Такая комплектация дает возможность отбить любую атаку противника с воздуха. Кроме того, на снимках можно увидеть еще и несколько ЗРПК “Панцирь-С”.

Эксперты уточняют, что зенитно-ракетные комплексы развернуты на территории Гомельской области в Беларуси, на военном аэродроме Прибытки. Кому принадлежат С-400, сказать сложно, так как Москва хоть и поставляла Минску данные системы ПВО, но и количество было гораздо меньшим.