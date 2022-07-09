читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спутники зафиксировали присутствие передовых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» всего в 20 километрах от украинской границы. Благодаря развертыванию на этих позициях ЗРК осуществляют полный контроль над огромной частью воздушного пространства, сообщил портал Avia.Pro.

На фото со спутников можно разглядеть не менее 10 пусковых установок комплексов С-400. Некоторые из них оснащены только двумя, а некоторые – сразу четырьмя ракетами. Такая комплектация дает возможность отбить любую атаку противника с воздуха. Кроме того, на снимках можно увидеть еще и несколько ЗРПК “Панцирь-С”.

Эксперты уточняют, что зенитно-ракетные комплексы развернуты на территории Гомельской области в Беларуси, на военном аэродроме Прибытки. Кому принадлежат С-400, сказать сложно, так как Москва хоть и поставляла Минску данные системы ПВО, но и количество было гораздо меньшим.

Вам может понравиться

Лавров прокомментировал отставку Джонсона

Уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон еще на посту министра иностранных дел доказал всем, что ему важна только политическая карьера. Во всем он боролся только за внешние эффекты. Такое мнение

В кризисе в Польше обвинили “спектакль, поставленный Путиным”

Председатель Конституционного суда Польши Юлия Пшилембская решила обвинить Владимира Путина во внутриполитическом скандале, который произошел в Варшаве. В Сети недавно были опубликованы скриншоты с фрагментами переписки. На них председатель Пшилембская

Спикер Госдумы Володин пригрозил США возможным возвращением Аляски в состав РФ

Россия вполне может задуматься о возвращении Альяски в свой состав, если Соединенные Штаты продолжат свою агрессивную политику, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что США в последнее время стали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |