читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Крушение ударно-разведывательного беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в Румынии не обошлось без «руки Кремля». Американские СМИ ухватились за эту версию и теперь наперебой пишут, что все дело в системе радиоэлектронной борьбы, которая нанесла удар по дрону из Приднестровья, передает портал «Свободная пресса».

Напомним, что беспилотник рухнул на землю, немного не дотянув до взлетно-посадочной полосы в Кымпия-Турзий, где располагается 71-я американская авиабаза. Изначально рассматривалась версия грубой ошибки оператора, который не справился с управлением БПЛА. Однако позже высокопоставленные чиновники ВВС США начали говорить о воздействии станции РЭБ.

«И в Вашингтоне, и в Бухаресте предполагают, что это дело рук русских. Тем более, что от места крушения MQ-9 Reaper до румынско-украинской границы всего около 120 километров», – заявляют иностранные СМИ.

По мнению экспертов, доказать РЭБ-атаку на беспилотник Вашингтону будет довольно сложно. В любом случае Соединенные Штаты сейчас будут действовать гораздо осторожнее, опасаясь проводить разведывательные мероприятия у Крымского полуострова и российских границ, чтобы не терять дорогостоящие БПЛА.

Вам может понравиться

Президент Украины Зеленский начал набирать в армию стариков, больных и подростков

Армия Украины комплектуется теми гражданами, которое попадают в поле зрения военкомата. Причем их возраст и состояние здоровья совершенно не интересуют командование ВСУ, задавшееся целью извести все мужское население страны. Так,

ВСУ используют инфракрасные маячки, чтобы наводить ракеты РСЗО HIMARS

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые действуют на территории Донбасса, устанавливают специальные инфракрасные маячки, по которым затем осуществляется наведение реактивных систем залпового огня HIMARS, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo.

У России появился АПЛ «Белгород», наводящий ужас на США

На вооружение Военно-морского флота России поступила атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород», которая поражает своими размерами. Она является подводным авианосцем, который способен нести подводные беспилотники «Посейдон». Именно этот факт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |