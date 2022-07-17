Крушение ударно-разведывательного беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в Румынии не обошлось без «руки Кремля». Американские СМИ ухватились за эту версию и теперь наперебой пишут, что все дело в системе радиоэлектронной борьбы, которая нанесла удар по дрону из Приднестровья, передает портал «Свободная пресса».

Напомним, что беспилотник рухнул на землю, немного не дотянув до взлетно-посадочной полосы в Кымпия-Турзий, где располагается 71-я американская авиабаза. Изначально рассматривалась версия грубой ошибки оператора, который не справился с управлением БПЛА. Однако позже высокопоставленные чиновники ВВС США начали говорить о воздействии станции РЭБ.

«И в Вашингтоне, и в Бухаресте предполагают, что это дело рук русских. Тем более, что от места крушения MQ-9 Reaper до румынско-украинской границы всего около 120 километров», – заявляют иностранные СМИ.

По мнению экспертов, доказать РЭБ-атаку на беспилотник Вашингтону будет довольно сложно. В любом случае Соединенные Штаты сейчас будут действовать гораздо осторожнее, опасаясь проводить разведывательные мероприятия у Крымского полуострова и российских границ, чтобы не терять дорогостоящие БПЛА.