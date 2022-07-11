В Польшу из Норвегии уже прибыли первые системы ПВО NASAMS для Украины, которые, по мнению американских экспертов, должны «оттянуть на себя» возможности российских беспилотников. В Пентагоне заявляют, что эти комплексы в первую очередь будут развернуты в Киеве, чтобы защитить президента Зеленского и его команду на тот случай, если ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений.

Впрочем, с NASAMS еще далеко не все ясно, пишет издание «Свободная пресса». Это достаточно быстрые системы, которые всего за 15 минут переводятся из походного в боевое положение, а за три минуты перезаряжаются. Вот только их использованию следует обучаться 12 месяцев с применением специальных тренажеров. У военнослужащих ВСУ столько времени точно не было, поэтому есть предположение, что обслуживать комплексы будут американские наемники.

Авторы издания также отмечают, что западные эксперты все чаще высказывают недовольство отправкой на Украину новейших боевых систем. Российские ВС благодаря этому получают хороший опыт «общения» с ними. Кроме того, они часто получают западное оружие в качестве трофеев, что дает возможность изучить технологии и разработать средства противодействия.