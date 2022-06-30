читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Получить российский паспорт теперь можно максимум за пять дней. Новые сроки выдачи главного документа гражданина вступают в силу с 1 июля. Соответствующее постановление глава Кабинета министров Михаил Мишустин подписал ещё в прошлом году. Однако в силу оно вступило только сейчас. Постановление правительства опубликовано на его сайте.

Ранее на выдачу паспорта власти страны отводили более длительный период: от десяти суток до месяца. Теперь же благодаря электронному документообороту и внедрению цифровизации сроки были сокращены в несколько раз.

Уточняется, что оформление документа за пять суток будет происходить независимо от того, по каким причинам меняется паспорт. Тоже самое касается и электронного паспорта гражданина.

Ещё одно нововведение, которое вступает в силу с 1 июля, упрощает порядок регистрации гражданина по месту жительства или пребывания. Теперь услуги по  регистрации можно получить в любом органе МВД одного городского округа или муниципального района.

Вам может понравиться

Китай сократил экспорт в Россию почти на 40%

Несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям против России, экспорт товаров на российский рынок страна сократила на 38% после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе.

Военный журналист Курои заявил о непонимании Путина японскими политиками

Военный журналист Бунтаро Курои подготовил статью для издания Yahoo News Japan, в которой отметил, что японские политики и средства массовой информации не понимают Путина. По его мнению, большим заблуждением является

Вице-президент РСПП Красильников: Иностранные компании быстро возвращаются в Россию

Многие зарубежные компании, которые на волне санкций против РФ ушли из страны, сейчас также стремительно возвращаются. Некоторые из них работают под своими названиями, некоторые имели ранее или создают сейчас дочерние
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |