Получить российский паспорт теперь можно максимум за пять дней. Новые сроки выдачи главного документа гражданина вступают в силу с 1 июля. Соответствующее постановление глава Кабинета министров Михаил Мишустин подписал ещё в прошлом году. Однако в силу оно вступило только сейчас. Постановление правительства опубликовано на его сайте.

Ранее на выдачу паспорта власти страны отводили более длительный период: от десяти суток до месяца. Теперь же благодаря электронному документообороту и внедрению цифровизации сроки были сокращены в несколько раз.

Уточняется, что оформление документа за пять суток будет происходить независимо от того, по каким причинам меняется паспорт. Тоже самое касается и электронного паспорта гражданина.

Ещё одно нововведение, которое вступает в силу с 1 июля, упрощает порядок регистрации гражданина по месту жительства или пребывания. Теперь услуги по регистрации можно получить в любом органе МВД одного городского округа или муниципального района.