29 июля 48-летие со дня своего создания отмечает Управление «А» Центра специального назначения ФСБ. Об особенностях деятельности современного спецназа «Альфа» РИА Новости рассказал ветеран подразделения Алексей Филатов.

Он пояснил, что спецназовец сейчас должен владеть одновременно всеми воинскими специальностями, поэтому бойцы Управления «А» — это снайперы и взрывотехники, подводники, десантники и щитовики. Сперва они постигают каждую из этих и иных специализаций, а уж потом проходят углубленное обучение по одной из них, которая больше всего подходит под особенности характера и психофизическим свойствам.

Самыми сложными операциями «Альфы» ветеран назвал освобождение заложников в Дубровке и Буденовской больнице, где было большое количество заложников, а против спецназа действовали боевики, прошедшие профессиональную подготовку.

Также Филатов отметил, что в полномасштабных конфликтах спецназ задействуется исключительно для операций по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, для совершения точечных акций. В ходе наступления профессионалы столь высокого уровня не используются.

«Применять спецназ при наступлении смысла нет — это дело армии. Ведь нельзя копать огород столовой ложкой — ею надо есть борщ», – подчеркнул ветеран.

Он отметил, что конкуренцию по уровню подготовки Управлению «А» могут составить специальные подразделения тех стран, которые чаще всего участвуют в боевых конфликтах. Это Соединенные Штаты, Израиль и иностранный легион Франции.

Чтобы попасть в «Альфу», по словам полковника ФСБ, необходимо обладать хорошей психологической устойчивостью и быть развитым физически. Также очень важно уметь работать в составе команды,