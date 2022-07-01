Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги “Вашингтон Кэпиталз” Александра Овечкина могут арестовать в ответ на задержание в России двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер. Такое предложение выдвинул американский журналист Кит Олберманн.

Бриттни Грайнер арестовали в феврале в аэропорту Нью-Йорка. В ее багаже была обнаружена жидкость со специфическим запахом. экспертиза доказала, что спортсменка перевозила “гашишное масло”. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Теперь ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер считается одной из самых титулованных баскетболисток мира. Она дважды становилась чемпионкой мира в составе сборной США. Грайнер входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА.