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После удара по жилым кварталам Белгорода ракетой “Точка-У”, в результате которого погибли 4 мирных жителя, украинские генералы срочно спускаются в подвалы и бункеры. Они чувствуют, что совсем скоро “прилетит ответка”.

Украинские ракеты были перехвачены зенитно-ракетным комплексом “Панцирь-С”, однако падение обломков спровоцировало пожары. Также некоторые жилые дома разрушены.

Издание “Свободная пресса” отмечает, что в качестве ответного удара должна быть, наконец, проведена атака на центры принятия решений в Киева. ВС РФ однажды уже отвечали на подобную агрессию ударом по командному пункту в Краматорске, однако он не принес желаемых результатов.

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал выплаты в размере 500 тысяч рублей всем пострадавшим в атаке ВСУ на город, а также отдых в санатории, который позволит реабилитироваться и отойти от шока.

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