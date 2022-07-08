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Стремительно отступая от Лисичанска украинские военные избавлялись от лишнего балласта. Они бросали прямо на позициях боевую технику и вооружение, причем не только поврежденное, но и абсолютно исправное, пишет РИА Новости.

Ссылаясь на рассказ одного из бойцов Народной милиции ЛНР, журналисты отмечают, что украинские боевики бросали танки, которые сейчас поступают на вооружение НМ. Также были обнаружены зенитно-ракетный комплекс «Оса», много стрелкового оружия, среди которых есть и западные образцы.

Техника и вооружение оставлены не только в самом Лисичанске, но и на подступах к городу, рассказал боец. Он сообщил, что и его подразделение смогло получить в качестве трофеев несколько боевых машин ВСУ, которые теперь будут участвовать в борьбе с националистами.

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