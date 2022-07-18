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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, которую боевики ВСУ сделали сами и выложили в интернет. На кадрах запечатлены останки гаубицы M777 – орудия, которое Соединенные Штаты ранее отправили на Украину.

Гаубицу уничтожили высокоточным ударом российские артиллеристы, которые ориентировались по координатам, переданным, скорее всего, с разведывательного беспилотника. Американская разработка, которую украинские боевики выставляли чуть ли не чудо оружием, прослужила совсем недолго и отправилась в металлолом.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о недостатках американских гаубиц. Они мгновенно выходят из строя после попадания осколков артиллерийских снарядов и других боеприпасов, а также приходят в полную негодность, если в непосредственной близости от них раздается взрыв. В случае, запечатленном на видео, было зафиксировано прямое попадание, поэтому от орудия осталась лишь дымящаяся груда металла.

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