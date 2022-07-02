Камера видеонаблюдения на ж/д станции Ровеньки зафиксировала момент удара украинских войск по населенному пункту из американской РСЗО HIMARS. Эксперты портала Avia.Pro рассказали, что атака была проведена с применением ракеты GMLRS-ER с дальностью поражения целей до 150 километров.

Соединенные Штаты официально заявляли, что такие ракеты на Украину отправлять не будут, однако факт остается фактом. На видео несложно идентифицировать именно этот боезаряд. Ракета летела на цель по квазибаллистической траектории, поэтому обнаружить и сбить ее было достаточно сложно.

В результате запечатленного на видео удара цель была поражена. Пыль и густой дым мешают рассмотреть, какой ущерб нанесла американская ракета, но можно однозначно говорить о серьезных разрушениях.

Эксперты отмечают, что США взяли на себя ответственность за все удары РСЗО HIMARS, так как именно они дают украинским боевикам целеуказания.