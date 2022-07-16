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Удар по предприятию ЮМЗ в Днепропетровске продемонстрировал, что российские ракеты эффективно обходят украинскую ПВО. Но Киев по своему обыкновению попытался убедить своих граждан в обратном, рассказал портал «Русская весна».

Авторы рассказали, что украинские СМИ растиражировали видео, на котором средства противовоздушной обороны якобы сбивают ракеты, выпущенные по Днепропетровску. Однако на его кадрах можно разглядеть, как ПВО отрабатывает вхолостую, после чего российский боезаряд попадает точно по заводу.

Точно такая же картина представлена и на другом видео – ПВО отрабатывает, но не попадает, крылатая ракета сразу после этого летит точно в цель. Таким образом украинские СМИ доказали, что противовоздушная обороны страны используется совершенно неэффективно и не может перехватить даже часть российских крылатых ракет.

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