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ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по зданию индустриального колледжа в Артемовске, которое украинские боевики по своему обыкновению превратили в военный объект. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись последствий этой атаки.

На кадрах видно, что кровля здания разрушена практически полностью. Что именно ВСУ разместили в здании, в настоящий момент неизвестно. Но можно предположить, что колледж, как и многочисленные школы, детские сады и больницы, использовался для военных целей. Российская разведка действует четко и легко находит подобные гражданские объекты, которые из-за размещения военнослужащих, техники и вооружений превращаются в законные цели для ракет.

Артемовск, переименованный нацистами в Бахмут, все еще остается под контролем ВСУ. Однако его освобождение – это только вопрос времени, так как российские войска все активнее действуют на этом направлении.

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