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Один из военных объектов украинский армии в Вышгородском районе Киевской области подвергся мощному ракетному удару. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, по которой можно оценить всю силу этой неожиданной для ВСУ атаки.

Ранее уже сообщалось, что ракета угодила точно в склад боеприпасов, после чего в воздух взметнулся столб всепоглощающего огня и дыма. Для Киева это удар стал настоящим шоком, так как командование ВСУ совершенно не ожидало атаки на столичный регион.

Пожар на военном объекте продолжается до сих пор. Сотрудники экстренных служб, приехавшие на место практически сразу после удара, опасаются подходить близко, что может служить косвенным подтверждением уничтожения крупного склада с боеприпасами.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ проводят демилитаризацию Украины, планомерно уничтожая все объекты военной инфраструктуры.

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