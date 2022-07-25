читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Почти целый взвод украинских боевиков сдался в плен на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал портал «Военное дело».

На кадрах можно увидеть примерно 18-19 украинских военных, решивших добровольно сложить оружие. Точная локация не называется, но можно предположить, что запись сделана под Северском. Именно там сейчас разворачиваются ключевые события второго этапа специальной военной операции.

Подразделение практически в полном составе сдалось в плен, причем командира с ними не было. Это не удивительно, так как многие пленные боевики рассказывают, что офицеры отдают приказы «держаться любой ценой», а затем просто сбегают, оставляя солдат на произвол судьбы.

Напомним, что сейчас ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску, но перед взятием этих городов необходимо установить контроль над Артемовском и Северском.

Вам может понравиться

России нужен “Тор-М2”: Коротченко назвал задачу, которую еще не решили ВС РФ

ВС России необходимо сосредоточиться на выполнении задачи по прекращению обстрелов украинскими боевиками приграничных территорий РФ и мирных городов Донбасса, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что в распоряжении ВС

Эксперт Юрий Подоляка: Попытки ВСУ пробить ЗРК С-400 позволят уничтожать РСЗО HIMARS целыми группами

Массированные атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне делают уязвимыми расчеты американских РСЗО HIMARS, уверен военный аналитик Юрий Подоляка. Он объяснил, что подобные выходки украинских боевиков обернутся против них. Для

Зенитные ракеты ВС Украины нештатно сработали в Одессе

Россия опровергла нанесение ударов по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Информация косвенно подтверждается и местными жителями, которые в районе порта обнаружили фрагменты, слишком уж
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |