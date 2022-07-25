Почти целый взвод украинских боевиков сдался в плен на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал портал «Военное дело».

На кадрах можно увидеть примерно 18-19 украинских военных, решивших добровольно сложить оружие. Точная локация не называется, но можно предположить, что запись сделана под Северском. Именно там сейчас разворачиваются ключевые события второго этапа специальной военной операции.

Подразделение практически в полном составе сдалось в плен, причем командира с ними не было. Это не удивительно, так как многие пленные боевики рассказывают, что офицеры отдают приказы «держаться любой ценой», а затем просто сбегают, оставляя солдат на произвол судьбы.

Напомним, что сейчас ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску, но перед взятием этих городов необходимо установить контроль над Артемовском и Северском.