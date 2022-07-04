Самоходная супергаубица PzH 2000, которую Германия передала Украине, успешно уничтожена бойцами Народной милиции ДНР, рассказал портал Avia.Pro.

По иронии судьбы, гаубицу уничтожил успешный выстрел из гранатомета немецкого производства Panzerfaust. Это оружие ополченцы получили в виде трофея во время освобождения об боевиков ВСУ одного из населенных пунктов Донбасса.

Эксперты отмечают, что украинские военные не стали возиться с серьезно поврежденной гаубицей, а просто бросили ее на позициях. Не исключено, что она представляет интерес для инженеров, которые могут изучить конструкцию орудия.

Впрочем, в этом нет особой необходимости. Ведь если суперсовременную гаубицу, которая способна выпускать по 12 снарядов в минут, удалось уничтожить из ручного гранатомета, то все заявления об ее эффективности не соответствуют действительности.