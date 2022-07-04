Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
3
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самоходная супергаубица PzH 2000, которую Германия передала Украине, успешно уничтожена бойцами Народной милиции ДНР, рассказал портал Avia.Pro.

По иронии судьбы, гаубицу уничтожил успешный выстрел из гранатомета немецкого производства Panzerfaust. Это оружие ополченцы получили в виде трофея во время освобождения об боевиков ВСУ одного из населенных пунктов Донбасса.

Эксперты отмечают, что украинские военные не стали возиться с серьезно поврежденной гаубицей, а просто бросили ее на позициях. Не исключено, что она представляет интерес для инженеров, которые могут изучить конструкцию орудия.

Впрочем, в этом нет особой необходимости. Ведь если суперсовременную гаубицу, которая способна выпускать по 12 снарядов в минут, удалось уничтожить из ручного гранатомета, то все заявления об ее эффективности не соответствуют действительности.

Вам может понравиться

Леонков: Заявление Польши об увеличении численности ВС до 400 тысяч военных является торгом с НАТО

Заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого об увеличении ВС страны до 400 тысяч военнослужащих можно рассматривать лишь как не слишком удачную шутку, считает военный эксперт Алексей Леонков. В интервью изданию

СП: Российские средства ПВО с легкостью утрут нос любым американским ЗРК Patriot

Российская ПВО в очередной раз подтвердила свою высокую эффективность в ходе обстрела украинскими националистами Курска и Белгорода. В первом именно средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать город, сообщил

Главком ВСУ Залужный потребовал от Киева вывести войска из Лисичанска

Украинские ВС оказались зажаты со всех сторон в Лисичанске и могут быть ликвидированы в считанные часы. В связи с этим главком ВСУ Валерий Залужный потребовал от Киева приказа об отступлении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |