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Киеву не остается ничего другого, как в ближайший месяц организовать контрнаступление на Херсонском направлении. Соответствующую стратегию совместно с Генштабом ВСУ разработали высокопоставленные сотрудники Пентагона, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он пояснил, что сейчас Киев фактически находится в тупике. С Донбасса его войскам в основном приходится удирать после недолгого сопротивления, а любые попытки восстановить контроль над Запорожской областью с треском проваливаются. Именно поэтому единственной линией обороны, удержать которую имеются мизерные шансы, остается именно Херсонское направление, цитирует аналитика издание «360».

По мнению эксперта, Киев предпримет попытку «вернуть» Херсон и всю территорию области. Он делает ставку на план Пентагона и западное вооружение, хотя даже американские и европейские аналитики уверены в провале. Однако ВСУ просто необходимо предпринимать меры, чтобы показать западным кураторам хоть какую-то «победу».

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