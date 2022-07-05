Экологи из Ланьчжоуского университета обнаружили в ледниках Тибета около 968 разных микробов, которые отличаются своим разнообразием. Некоторые из них даже оказались заразными для человека. Подробности о находке описаны в журнале Nature Biotechnology.

Уникальность открытия заключается в том, что Тибетское нагорье считается одним из самых неблагоприятных мест для размножения микробов. Из-за низкой температуры, высокой солнечной радиации и нехватки пищи создаются чрезмерно экстремальные условия для любых микроорганизмов. Именно поэтому они замерзают, чтобы затем оттаять в теплое время.

Ученым удалось обнаружить, что вся поверхность ледников кишит жизнью. Здесь были найдены водоросли, сотни бактерий, грибы. Все эти микроорганизмы “научились” адаптироваться к сложным условиям выживания.

В ходе исследования ученые изучили образцы снега, льда и пыли с 21 ледника Тибета. Был собран весь возможный генетический материал. Некоторых микробов культивировали в лаборатории, чтобы получить максимальное количество информации о них.