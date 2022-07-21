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В Николаеве дан старт «охоте на ведьм». Местные власти заявили, что уничтожение объектов военной инфраструктуры ракетными ударами ВС РФ не могло обойтись без местных жителей, которые передают российским военным информацию о местоположению складов с боеприпасами и ГСМ, а также скоплений техники и мест размещения военнослужащих.

«Мания преследования» уже распространилась на всю территорию Украины. Киевский режим заподозрил в «сливе данных» России даже главу СБУ и Генерального прокурора, которые были тут же уволены со своих постов. Руководитель СНБО Алексей Данилов анонсировал новые увольнения и даже посадки.

В Николаеве поиск местных жителей, которые якобы передают данные ВС РФ, дошел до абсурда. После ночного взрыва, в результате которого в течение несколько минут в городе стало светло, как днем, власти заявили, что закроют Николаев на пару дней и будут ходить по домам, задерживая всех подозрительных лиц.

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