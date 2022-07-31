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Российские ВС скоро могут выдавить американские войска с подконтрольном им территории Сирии. Об этом сообщили сирийские СМИ после появления в регионе огромной колонны бронетехники РФ, передает портал Avia.Pro.

Эксперты уточняют, что крупные силы российских войск вошли на территорию, контролируемую Соединенными Штатами, на границе с Ираком. При этом отмечается, что американские подразделения не рискнули блокировать движение колонны.

Цель ее появления в регионе неизвестна, однако аналитики предполагают, что речь идет о патрульной миссии. Они также не исключают, что подобные патрули будут проводиться очень часто, что заставить Соединенные Штаты вывести свои подразделения.

Официальных заявлений о патрульной миссии в населенном пункте Ярубия, а также о целях использования столь крупной колонны, от Минобороны РФ пока не поступало.

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