Соединенные Штаты и полностью подчиненная им Европа требуют от Киева в спешном порядке начинать контрнаступление. Грозя при этом серьезно притормозить поставки оружия. Однако ВС не в состоянии выполнить это условие, рассказал офицер российского спецназа.

Он пояснил, что миллионная армия, которой пугал Россию министр обороны Украины Алексей Резников, до сих пор никак не соберется вместе. Но даже если Киеву удастся мобилизовать столь крупные силы, оружия для них у него не хватит, приводит слова эксперта издание «МК».

Российские ВС сконцентрировали на Херсонском направлении крупные подразделения, которые в отличие от ВСУ, отлично вооружены и не испытывают проблем с недостатком личного состава. Мало того, они проводят маневры, которые в ближайшее время могут позволить не только отразить робкие украинские попытки контрнаступления, но еще и перейти к атакующим действиям. В этом случае они одержат безоговорочную победу, как это было на территории Луганской народной республики.