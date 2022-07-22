Украинская артиллерия, а также западные боевые системы, которыми НАТО пичкает Киев, не может даже теоретически превосходить российские орудия, рассказал офицер группировки ВС РФ «Отважные» в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что Киев получает лишь единичные реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия от западных стран. При этом военнослужащие ВСУ не имеют никакого опыта обращения с ними. Для обретения нужных навыков требуется как минимум несколько месяцев, которых у националистов нет.

Также офицер отметил, что бойцы его подразделения владеют артиллерийскими установками в совершенстве, знают все тонкости и нюансы их использования, что и обеспечивает неоспоримые преимущества даже над самыми высокоэффективными системами НАТО.