Часть натовского вооружения, которое сыплется на Украину как из рога изобилия, давно и успешно применяется союзными силами для защиты народных республик Донбасса. Офицер Народной милиции ЛНР Федор Сергеев рассказал изданию «Московский комсомолец», какие виды трофейного вооружения пользуются популярностью больше всего.

Он пояснил, что украинские боевики часто бросают на позициях боевую технику и оружие, так как без них значительно легче и проще убегать. Помимо штурмовых винтовок M-16 и M-4 производства США, которые не пользуются большим спросом из-за чувствительности к воде и пыли, попадаются действительно стоящие образцы вооружений. Так, однажды в качестве трофея союзным силам досталась французская самоходная гаубица CAESAR с полным боекомплектом.

Достаточно популярными являются многочисленные противотанковые комплексы и гранатометы, которые в изобилии можно найти на любой оставленной украинскими боевиками позиции. Несмотря на то, что их сложно назвать высокоэффективным оружием, они все же успешно применяются для уничтожения боевых машин ВСУ.

Офицер отметил, что из-за все более частого применения западного вооружения против Украины, которой оно и поставлялось, Запад начинает немного замедлять темпы поставок. Также многие страны заявляют, что нет никакого смысла отправлять боевые системы в Киев. По мнению военнослужащего, Европа ждет завершения активной фазы спецоперации ВС РФ на Украине и только в зависимости от ее результатов будет принимать решение о новых поставках.