Полное господство в воздухе над территорией Украины позволяет российским ВС эффективно уничтожать боевиков украинской армии. В распоряжении националистов имеются только переносные зенитно-ракетные комплексы, которые могут справляться с дронами или вертолетами, но совершенно не годятся для борьбы с самолетами. Именно поэтому жена президента Украины Зеленского в ходе визита в США выпрашивала у Пентагона современные средства ПВО.

Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, что около 20 зенитно-ракетных комплексов в распоряжении Киева имеется, однако они задействованы не на фронте. Эти ЗРК охраняют столицу Украины и ряд других крупных городов, причем снять их с этой задачи не представляется возможным.

Чтобы защитить ВСУ в зоне боевых действий Киеву нужны комплексы большой и средней дальности. К примеру, ЗРК Patriot, имеющиеся в распоряжении США. Поэтому украинский лидер подослал свою супругу в Вашингтон выпрашивать это вооружение. По мнению пользователей Сети, совсем скоро можно ждать таких же жалостливых выступлений перед Конгрессом и других родственников Зеленского.