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Японское издание Yomiuri со ссылкой на неназванный источник рассказало, что убийца бывшего премьер-министра Синдзо Абэ изложил свои планы в письме еще до совершения преступления.

Это послание было обнаружено японцем, который неоднократно критиковал «Церковь объединения», которую убийца Абэ Тэцуя Ямагами обвинял в финансовом крахе своей матери.

В письме мужчина нашел договор между «Церковью» и матерью Ямагами, в котором было указано и его имя. Также в послании убийца написал, что Синдзо Абэ хотя и высказывал симпатии к религиозному объединению, но не является виновником проблем, с которыми столкнулась его мать и вся семья.

Напомним, что Ямагами застрелил Абэ 8 июля в городе Нара на предвыборном мероприятии. Он подошел к бывшему премьер-министру сзади и произвел выстрел в спину из дробовика.

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