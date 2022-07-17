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Антироссийские санкции, которые гораздо больнее ударили по США, чем по России, могут стать причиной поражения американского лидера Джо Байдена на следующих выборах, считает индийский политолог Сунил Шаран.

В своей публикации в издании The Statesman он пояснил, что демократы на промежуточных выборах могут и не набрать 60 мест, которые могли бы обеспечить их защиту от давления Республиканской партии. Это будет означать только одно – провал Байдена при попытке переизбрания на второй срок.

Это вполне реальный сценарий, так как с момента вступления в должность действующий президент США стремительно теряет популярность и поддержку у американцев. Они беспокоятся из-за постоянно растущей инфляции, все больше возмущаются зацикленностью главы государства на Украине и на противостоянии с РФ в ущерб интересам страны. Можно говорить о том, что российский лидер Владимир Путин медленно убивает все надежды Байдена на второй срок.

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