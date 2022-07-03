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Оружие, непрерывным потоком отправляемое Западом на Украину, практически сразу оказывается на черном рынке. Из-за этого оно может стать опасным для самих западных стран, считает журналист RT Deutschland Райнер Руп.

Он отметил также, что граждане стран Западной Европы недовольны поставками оружия на Украину. В отличие от политиков, они отлично понимают, что именно из-за военной помощи Киеву в Германии может возникнуть социальный коллапс.

В Европе нет желающих замерзнуть ближайшей зимой либо умереть с голоду, покинуть родную страну в поисках лучшей жизни либо столкнуться с проблемами оплаты задолженностей по кредитам. При этом европейцы уверены, что именно отправка на Украину оружия может привести к подобным сложностям.

Не исключено, что уже осенью в ФРГ начнутся акции протеста, к которым местные правоохранители вряд ли будут готовы.

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