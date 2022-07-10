Абсолютно безграмотная политика Германии сейчас ведет ее прямиком к экономическому краху. Страна попала в порочный круг из потрясений и вряд ли сумеет выбраться из него в ближайшее время, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschaft Nachrichten.

Автор публикации Марк Фридрих выложил в Сеть данные по внешнеторговому балансу ФРГ и отметил, что конкурентоспособность и производительность промышленности страны стремительно падают. Профицит торговли за последний весенний месяц рухнул до отметки в 500 миллионов евро, а разница между экспортом и импортом в сравнении с 2021 годом снизилась на 70,7 процента.

Все это, по мнению Фридриха – очень нехорошие сигналы для немецкой экономики. Высокомерная позиция ФРГ, а также совершаемые одна за другой ошибки во внешней и внутренней политике привели к тому, что «Берлин катапультировался на обочину».

Самым провальным решением эксперт считает отказ Германии от нефти и газа из России. РФ от этого не потеряла абсолютно ничего, так как ее покупателями с большим удовольствием стали Китай и Индия, Турция и Бразилия. А ФРГ, как и другие страны, надеявшиеся на какой-то эффект от антироссийских санкций, вполне могут разрушить собственную промышленность.