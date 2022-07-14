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Бывший американский президент Барак Обама резко раскритиковал врача Белого Дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего главы государства.
Все началось в того момента, когда во время президентской гонки Байден назвал себя кандидатом на пост сенатора, а не президента. После этого Джексон написал в Twitter о том, что Дональд Трамп успешно прошел тест на когнитивные способности. Не помешало бы и Байдену пройти подобное тестирование.

Через 20 минут после публикации такого поста в социальных сетях врач получил письмо от Обамы, в котором он отметил, что никогда не комментировал работу Джексона в команде Трампа, кроме того, всегда считал его своим другом.

Бывший американский лидер написал: “Вот почему я должен выразить свое разочарование тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации”.

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