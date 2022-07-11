читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок проголосовало только 26 процентов сторонников американской Демократической партии, сообщает издание New York Times. Такой результат показало исследование, проведенное совместно с Siena College, передает РИА Новости.

Другого кандидата в президенты от демократов хотели бы видеть 64 процента участников опроса. В качестве причины они называют низкую эффективность деятельности Байдена на посту главы государства, а также его преклонный возраст.

Подобное исследование ранее проводили также The Harvard CAPS и Harris Poll. Его результаты продемонстрировали, что американского лидера сейчас поддерживает не более 30 процентов американцев. Чуть меньше – у предшественника Байдена Дональда Трампа – 26%.

Многие СМИ и эксперты считают, что политика Байдена стала одной из причин разразившегося в США экономического кризиса. Сам глава государства винит в этом российского лидера Владимира Путина и коронавирус.

Вам может понравиться

Avia.Pro: ПТРК уничтожил движущуюся цель с рекордного расстояния в 7,5 километров

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен рекордный удар из ПТРК по бронеавтомобилю либо военному грузовику. Портал Avia.Pro пояснил, что цель была поражена с дистанции в 7,5 километров, что является

Зеленскому придется рассматривать петицию о легализации однополых браков на Украине

Петиция о легализации на Украине однополых браков, размещенная на сайте президента страны, набрала более 25 тысяч голосов. Это означает, что Владимиру Зеленскому придется рассмотреть этот документ и принять решение по

«Наркотик изнасилования» может поставить крест на политической карьере канцлера Шольца

После отставок премьер-министров Британии и Эстонии Бориса Джонсона и Каи Каллас, крупный скандал разгорелся и вокруг немецкого канцлера Олафа Шольца. Ранее участницы масштабной вечеринки, организованной Социал-демократической партией ФРГ, заявили, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |