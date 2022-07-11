За переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок проголосовало только 26 процентов сторонников американской Демократической партии, сообщает издание New York Times. Такой результат показало исследование, проведенное совместно с Siena College, передает РИА Новости.

Другого кандидата в президенты от демократов хотели бы видеть 64 процента участников опроса. В качестве причины они называют низкую эффективность деятельности Байдена на посту главы государства, а также его преклонный возраст.

Подобное исследование ранее проводили также The Harvard CAPS и Harris Poll. Его результаты продемонстрировали, что американского лидера сейчас поддерживает не более 30 процентов американцев. Чуть меньше – у предшественника Байдена Дональда Трампа – 26%.

Многие СМИ и эксперты считают, что политика Байдена стала одной из причин разразившегося в США экономического кризиса. Сам глава государства винит в этом российского лидера Владимира Путина и коронавирус.