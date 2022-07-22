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Киев всеми силами пытается доказать Западу, что способен на равных сражаться с ВС РФ, но при этом бьет почему-то исключительно по мирному населению. Один из последних примеров – это Новая Каховка, где ВСУ американскими ракетами HIMARS разбомбили местный рынок, склады с аммиачной селитрой, больницу и жилые дома, рассказало издание New York Times.

Авторы публикации отмечают, что Соединенные Штаты и Запад начинают все больше сомневаться в способности Украины выстоять в «битве на истощение России». Страны Североатлантического альянса воспринимают непрекращающиеся просьбы от Киева о военной помощи как фоновый шум, скептично относятся к поставкам оружия, которое используется максимально неэффективно.

Даже если Киев задействует западное вооружение для демонстрации силы, он поражает лишь гражданское население освобожденных территорий. При этом ВС РФ продолжают уверенно продвигаться по территории Донбасса и устанавливать контроль над новыми населенными пунктами.

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