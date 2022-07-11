Сложная ситуация на Украине и экономические санкции в отношении России могут привести к дефициту хумуса. И то, и другое государство являются основными экспортёрами основного ингредиента для этого блюда – нута.

Как пишет New York Times, на Россию и Украину приходится примерно одна пятая часть мирового экспорту нута. В публикации утверждается, что Россия поставляет на глобальный рынок 250 тысяч тонн нута в год, Украина – до 50 тысяч. При этом в России выращивается один из наиболее качественных сортов “кабули”, который как нельзя лучше подходит для приготовления хумуса.

И если в первом случае экспорт теперь затруднён из-за экономических ограничений, которые страны Запада ввели в отношении России, то во втором – всему виной боевые действия. По оценкам экспертов, Украина в этом году соберёт не более 5 тысяч тонн нута, поскольку основные площади под возделывание этой культуры расположены в Харьковской области.