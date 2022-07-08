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Наемники из стран НАТО все чаще стали отказываться от участия в боевых действиях на Украине. Причина проста и банальна – до этого они никогда не сталкивались со столь мощными армиями, как ВС РФ.

Кроме того, условия боевых действий существенно отличаются от тех, которые были созданы иностранным наемникам в Ираке или Афганистане. Столь интенсивных артиллерийских обстрелов профессионалы еще никогда не видели.

Еще одна причина кроется в организации украинской армии. Командование ВСУ скидывает в одну кучу опытных и неопытных солдат, не может точно определить позиции того или иного подразделения, координация между родами войск отсутствует напрочь. Также вся армия Украины буквально пропитана насквозь коррупцией, которая для наемников стала настоящим откровением. Поэтому они стараются как можно быстрее вернуться домой и больше никогда не возвращаться.

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