Официальный Тегеран заявил, что слухи о переговорах с Москвой о поставках в Россию беспилотников несколько преувеличены. Но Соединенные Штаты это не смутило. Они продолжают раздувать историю с отправкой иранских БПЛА для участия в спецоперации ВС РФ на Украине.

Так, издание The New York Times назвало недостаток беспилотников в распоряжении российских войск «критическим пробелом», а также заявило, что Тегеран готов его восполнить. Между ним и Москвой якобы уже заключено соглашение о поставке 300 ударно-разведывательных дронов, которые тут же отправятся на Украину.

Журналисты издания поясняют, что поставки американских РСЗО HIMARS и MLRS создали для российских военных серьезные проблемы, поэтому Москва решила закупить у Ирана беспилотники, которые помогут обнаруживать и уничтожать эти боевые системы. The New York Times ссылается на некие источники, однако не называет их, что порождает вполне логичные сомнения в достоверности данной информации.