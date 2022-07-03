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Удар по острову Змеиный, который был нанесен в ночь на воскресенье, уничтожил пирс и специально предназначенных для десантных катеров склон, сообщил портал Avia.Pro. Теперь украинкие боевики не могут высадиться на островную территорию и установить контроль над ней.

Удары наносились сперва с бомбардировщика, но после этого был задействован беспилотник. Оба летательных аппарата идентифицировать не удалось.

Эксперты ссылаются на спутниковые фото, на которых видны серьезные повреждения пирса. Из-за них доставить на Змеиный какое-либо вооружение или технику будет весьма сложно.

Склон же ранее использовался для захода на остров компактных десантных катеров, однако и он теперь уничтожен.

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