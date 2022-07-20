читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Целями Эстонии номер один, два и три является поражение России. Причем из-за неспособности что либо сделать с РФ самостоятельно, она очень рассчитывает на помощь Запада, заявил руководитель местного МИД Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что «сломать хребет России» – это «жизненно важно» для его страны, а также выразил надежду на то, что «Запад нам поможет».

«Самое главное сейчас, особенно в летней ситуации, когда в западных странах начнется общий августовский сезон отпусков, сильно и интенсивно поддерживать внимание к этим вопросам и предлагать решения для более сильных шагов», – заявил министр, совершенно резонно опасаясь, что разъехавшись в летние отпуска, об Украине все забудут.

Также Рейнсалу высказался в том духе, что «нужны еще санкции», так как введенных в отношении РФ ограничений недостаточно.

Вам может понравиться

Эксперт Борис Рожин: ВСУ обречены стать смертниками во имя США

Выполняя команды Соединенных Штатов, ВСУ обречены стать смертниками, заявил военный эксперт Борис Рожин. Так он прокомментировал приказ украинского командования максимально ужесточить конфликт. По мнению аналитика, верхушка ВСУ вряд ли отдала

В Нигерии могут начать принимать для оплаты карты “Мир”

Пользоваться банковскими картами российской платёжной системы “Мир”, вероятно, можно будет в Нигерии. Такая возможность сейчас обсуждается с финансовыми организациям из России. Об этом РИА “Новости” заявил посол Нигерии в РФ

RusVesna: Боевик 24-й механизированной бригады ВСУ сдался в плен группировке “Отважных”

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись допроса боевика 24-й механизированной бригады ВСУ, сдавшегося в плен группировке «Отважных» и не без иронии отметил, что почти все националисты сразу начинают выспрашивать, кто развязал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |