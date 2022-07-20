Целями Эстонии номер один, два и три является поражение России. Причем из-за неспособности что либо сделать с РФ самостоятельно, она очень рассчитывает на помощь Запада, заявил руководитель местного МИД Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что «сломать хребет России» – это «жизненно важно» для его страны, а также выразил надежду на то, что «Запад нам поможет».

«Самое главное сейчас, особенно в летней ситуации, когда в западных странах начнется общий августовский сезон отпусков, сильно и интенсивно поддерживать внимание к этим вопросам и предлагать решения для более сильных шагов», – заявил министр, совершенно резонно опасаясь, что разъехавшись в летние отпуска, об Украине все забудут.

Также Рейнсалу высказался в том духе, что «нужны еще санкции», так как введенных в отношении РФ ограничений недостаточно.