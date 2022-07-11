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В Аргентине палеонтологи нашли окаменелости динозавра, масса которого составляет около четырех тонн. Хищник получил название Meraxes gigas в честь самки дракона по имени Мераксес из сериала “Игра престолов”.

Череп и кости динозавра были обнаружены в отложениях позднего Мела в Патагонии. Новый вид динозавра относится к семейству кархародонтозавридов. Оно вымерло 89,8 миллиона лет назад. После этого появились тираннозавры в Северном полушарии, а в Южном полушарии проживали мегарапторы.

Ученые предполагают, что обнаруженная особь проживала 93–96 миллионов лет. Ее уникальность заключается в размерах. Динозавр достиг длины туловища 11 метров, диаметра головы в 127 см. Meraxes был включен в группу самых крупных хищных динозавров.

Эксперты считают, что возраст особи был от 39 до 53 лет. Это считается очень старое животное. Точный возраст назвать невозможно, так как для этого нужно найти окаменелости более молодого представителя этого вида.

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