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Портал Avia.Pro со ссылкой на издание Eurasian Times отметил, что российские ракеты «Изделие 305» за свои уникальные возможности уже называют «истребителями западных артиллерийских орудий».

Эксперты пояснили, что применение этих ракет позволило ВС РФ уничтожить несколько складов с гаубицами M777 и другим западным вооружением, которое активно поставляется на Украину. Также они выложили видеозаписи точных ударов по этим объектам.

Сообщается, что одна атака высокоточными ракетами «Изделие 305» дает возможность эффективно ликвидировать сразу несколько артиллерийских орудий противника. Причем сделать это с безопасной дистанции, что полностью исключает вероятность ответного удара.

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