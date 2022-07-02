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Лисичанск будет освобожден в ближайшее время благодаря новой тактике, используемой ВС РФ. Теперь союзные силы заходят в жилые кварталы только после окончательной зачистки промышленных зон, которые ранее боевики ВСУ использовали в качестве убежищ, сообщает портал «Свободная пресса».

Кроме того, российские ВС установили контроль над одной из ключевых автодорог в ЛНР, что позволило полностью заблокировать снабжение противника, доставку в Лисичанск боеприпасов и оружия. Все это даст возможность установить контроль над городом, а вместе с ним и над всей территорией Луганской народной республики, в ближайшие дни.

Напомним, что скорую потерю Лисичанска признает и президент Украины Зеленский, который чуть ли не в истерике требует от Главкома ВСУ Валерия Залужного предпринять меры для исправления ситуации. Также об отсутствии шансов у Киева удержать город пишут западные эксперты и политики.

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