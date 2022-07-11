В последние три месяца на территории Норвегии ощущается беспрецедентное воздействие неизвестных систем радиоэлектронной борьбы, которые блокируют сигналы со спутников GPS, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на издание DagBladet.

Управление гражданской авиации Норвегии сообщило, что летательные аппараты столкнулись с серьезными проблемами из-за блокировки глобальных навигационных спутниковых систем. Связь с ними постоянно утрачивается, что указывает на использование радиоэлектронного подавления в качестве военного инструмента. При этом полностью игнорируется требование Международной авиационной организации ICAO не задействовать РЭБ против гражданских самолетов.

Издание DagBladet пишет, что подобное воздействие может быть связано с ухудшением отношений между Осло и Москвой. Соответствующий запрос уже был направлен послу России, однако он ответил, что правительство Норвегии не связывалось с российской стороной, а значит, ситуация является полностью надуманной.