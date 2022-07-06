Власти Норвегии, которая занимает второе место по поставкам газа в Европу после России, предпринимают меры для остановки забастовок представителей нефтяной и газовой отраслей. Они опасаются, что из-за протестов 60 процентов экспорта голубого топлива в ЕС будет остановлено.

Издание «Московский комсомолец» отмечает, что именно из-за забастовок в Норвегии цены на газ стремительно растут. Кроме того, страны ЕС заполнили свои подземные хранилища лишь на 59 процентов. Обычно к этому времени они создавали гораздо большие запасы. Поэтому весь Евросоюз сейчас надеется на Норвегию и забастовка Осло точно не выгодна.

Напомним, что ранее сенатор Алексей Пушков ответил на предложение немецкого депутата Клауса Эрнста запустить «Северный поток-2» на время, чтобы заполнить хранилища. По словам российского политика, РФ заинтересована в продолжительном сотрудничестве, а временные включения газопровода ее не устраивают.