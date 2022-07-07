Норвегия максимально быстро отреагировала на предупреждение России. Было достаточно нескольких дней, чтобы грузы снова пошли на территории архипелага Шпицберген. Подробности передает издание РИА “Новости”.

Ранее спикер российского парламента Вячеслав Володин поручил изучить вопрос денонсации соглашения между Россией и Норвегией о разграничении пространства в акватории Баренцева моря.

Подробные действия напугали властей Норвегии. Они сразу же приняли решение пропустить грузы, которые были предназначены для российских поселений на территории архипелага Шпицберген.

Эксперты отметили, что Осло так отреагировал просто на поручение проработать вопрос, до четких действий даже не дошло. При этом власти Норвегии утверждают, что их решение о пропуске груза никак не связано с рассмотрением денонсации соглашения с Россией.