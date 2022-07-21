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В ночь на 21 июля ВС РФ вновь уничтожали военные объекты ВСУ на востоке и юге Украины, рассказал портал «Русская весна». Сообщается, что по Марганцу и Никополю активно работали реактивные системы залпового огня, это же вооружение применялось и для серии ударов по Чугуеву в Харьковской области.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах Киев концентрировал крупные силы для переброски на Донбасс, а также боевую технику. Разведка установила точное местоположение временных украинских баз, поэтому по ним были нанесены мощные удары.

Кроме того, минувшей ночью ВС РФ атаковали Николаев как минимум десятью ракетными ударами. Один из них спровоцировал мощнейший взрыв. Местные жители заявляют, что с подобным не сталкивались очень давно.

Напомним, что основные события спецоперации ВС РФ происходят на Донбассе, однако союзные силы атакуют объекты военной инфраструктуры по всей территории Украины, используя крылатые ракеты и РСЗО.

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