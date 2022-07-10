Новый симптом коронавируса, а вернее подвида его “омикрон”-штамма с обозначением BA.5, назвали в Великобритании. Профессор-иммунолог Люк О’Нил заявил, что этим симптомом является ночная потливость – пишет издание The Sun.

По словам О’Нила, повышенное выделение пота во время сна никак не связано с ростом температуры тела. Он также отметил, что проявляться симптом может как у взрослых, так и у детей. И при этом быть настолько сильным – говорит эксперт – что “промокнет пижама и постельное бельё”. Профессор уточняет, что появление новых симптомов – это реакция организма на новый возбудитель заболевания.

В последнее время в мире увеличилось число заражений коронавирусной инфекцией. Всемирная организация здравоохранения, в частности, заявляла о повышении заболеваемости почти на треть только за последние недели. Такая ситуация, по словам специалистов, в первую очередь связана с распространением “омикрон”-штамма коронавируса и его подвидов. Однако они хоть и отличаются высокой заразностью, но ковид, который они вызывают, большинством пациентов переносится в лёгкой форме или вообще без симптомов.